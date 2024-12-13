Забавно, что чеснок, который был выращен в Китае, напугал американских политиков. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает Reuters.

По ее мнению, политикам из США не хватает здравого смысла.

Дипломат прокомментировала заявление сенатора от штата Флорида Рика Скотта, который высказался, что китайский чеснок якобы выращивают в сточных водах и в условиях подневольного труда. Он отмечал, что такой импортированный продукт является угрозой «национальной безопасности».

«Уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для Соединенных Штатов», — сказала официальный представитель китайского МИД.

Мао Нин добавила, что в США все больше товаров из Китая начинают квалифицироваться как «угроза национальной безопасности». Она призвала Вашингтон отказаться от политики сдерживания роста и протекционизма.

До этого доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что вероятность того, что между Китаем и США произойдет торговая война, возрастает, потому что конкуренция между ведущими экономиками этих стран обостряется.

Ранее стало известно о возможной сделке между Трампом и Евросоюзом.