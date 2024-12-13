Политолог рассказал о выгоде для КНДР от боев в Курской области

Участие спецназа КНДР в боях под Курском выгодно Северной Корее. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он напомнил о разошедшихся в средствах массовой информации сообщениях военных корреспондентов, где рассказывалось о якобы имевшем место участии сил специальных операций (ССО) КНДР в штурме Плехово в Курской области, и подчеркнул, что участие в боях в этом регионе делает армию КНДР более серьезным противником.

«Это участие в современной войне очень полезно для армии КНДР», — написал Марков.

В сети после сообщений о штурме Плехово спецназом КНДР появилось видео с бойцами.

13 декабря военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что спецназ КНДР принимал участие в столкновении в селе Плехово, расположенном в Суджанском районе Курской области. Он добавил, что потери противника составили порядка 300 человек.

Ранее Путин допустил проведение Россией и КНДР совместных военных учений.