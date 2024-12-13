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Военкор сообщил, что спецназ КНДР выбил ВСУ из села в Курской области

Военкор Романов: спецназ КНДР за два часа выбил ВСУ из Плехово в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Спецназ Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) принял участие в столкновении в селе Плехово, расположенном в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Владимир Романов.

По его данным, бойцы сил специальных операций КНДР за два часа захватили контроль над населенным пунктом, вытеснив подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Прошлись как ураган... У противника более 300 военнослужащих «ушли на минус», — отметил он.

При этом 3 декабря британское издание «Би-би-си» писало, что ВСУ проводили поиски предполагаемых солдат из КНДР в Курской области, однако не смогли найти их следов.

22 ноября телеканал CNN утверждал, что в Мариуполь якобы прибыли военные специалисты из Северной Кореи. По данным западных журналистов, они были одеты в российскую военную форму.

Ранее Путин допустил проведение Россией и КНДР совместных военных учений.

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