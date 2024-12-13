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Появилось видео со штурмом Плехово после сообщений об участии спецназа КНДР

В сети после сообщений о штурме Плехово спецназом КНДР появилось видео с бойцами

После появления информации о штурме Плехово в Курской области войсками КНДР, появилось видео с военными, освобождающими населенный пункт. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как военнослужащие везут по снегу раненых товарищей. Видео снято с дрона, поэтому определить национальность военнослужащих не представляется возможным. Боевые действия уже завершены, нет кадров стрельбы или взрывов — военные спокойно ходят по территории поселка в полный рост, не боясь обстрела.

13 декабря военный корреспондент Владимир Романов заявил, что спецназ КНДР принимал участие в столкновении в селе Плехово, расположенном в Суджанском районе Курской области. Он добавил, что потери противника составили порядка 300 человек.

Незадолго до этого военный аналитик Борис Рожин сообщил о боевом крещении «северокорейских товарищей» в Курской области.

Ранее стало известно об отказе бойцов спецназа КНДР брать пленных под Курском.

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