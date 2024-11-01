Трамп назвал США страной дураков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что американцы устали быть страной дураков. Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По его мнению, США превратились в «страну дураков, которой управляют дураки».

Трамп также раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена и назвал его «глупым негодяем» за то, что он не позволяет Соединенным Штатам нормально развиваться.

В этом же интервью Трамп назвал «больными» тех людей в США, которые называют его «другом России». Он напомнил, что именно в годы его президентства было заблокировано строительство газопровода «Северный поток — 2».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Трамп уже занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 год.

Ранее Трамп рассказал, как США «рискнут жизнями миллионов» в случае победы Харрис.