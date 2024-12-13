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Премьер-министр Израиля записал видеообращение к народу Ирана

Нетаньяху в обращении к народу Ирана заявил о стремлении Израиля к миру

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Ronen Zvulun/Reuters

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана. Запись была опубликована в его Telegram-канале.

В ролике премьер-министр еврейского государства заявил, что жители его страны хотят мира.

«Мы хотим мира со всеми, кто действительно хочет мира с нами», — пояснил Нетаньяху.

Кроме того, он прокомментировал текущие события на Ближнем Востоке. По словам главы правительства Израиля, нынешняя ситуация в регионе стала результатом уничтожения ливанского движения «Хезболла» и палестинского движения ХАМАС.

12 декабря газета The Times of Israel сообщила, что израильские власти начали готовиться к возможным ударам по ядерным объектам на территории Ирана. Как отметили журналисты, у еврейского государства появилась возможность организовать соответствующие атаки после успешных операций в Сирии, в результате которых система противовоздушной обороны (ПВО) страны была уничтожена более чем на 80%.

При этом в материале приводились слова Нетаньяху о том, что Иран может стать «свободным раньше, чем многие ожидают».

Ранее в МАГАТЭ высказались о возможных атаках Израиля на ядерные объекты в Иране.

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