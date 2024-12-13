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В Госдуме оценили позицию Трампа по ударам ВСУ вглубь России

Депутат ГД Шеремет назвал мудрой позицию Трампа по ракетным ударам вглубь России

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая против ударов американским оружием вглубь России, демонстрирует взвешенную позицию по отношению к России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Трамп демонстрирует мудрую, взвешенную и разумную позицию по отношению к России», — отметил он.

По словам Шеремета, Трамп осознает, что Россию не стоит провоцировать на ответные действия.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп ясно обозначил свою позицию против ударов дальнобойным оружием по территории России.

Трамп в интервью журналу Time заявил, что против нанесения силами украинской армии ударов по России американским дальнобойным оружием. По словам избранного лидера, он не понимает, зачем американская сторона так поступает.

Ранее Трамп рассказал, собирается ли «бросать» Украину.

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