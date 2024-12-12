В Совфеде оценили позицию Трампа по ударам ВСУ вглубь России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп ясно обозначил свою позицию против ударов дальнобойным оружием по территории России. В своем Telegram-канале он отметил, что ближайшее будущее покажет, остановит ли он это «безумие», или будет использовать как «козырь» на переговорах.

Пушков подчеркнул, что озвученная Трампом позиция не отличается от его предвыборных заявлений.

«Означает ли это, что с его приходом в Белый дом это «безумие», выражаясь его словами, будет остановлено или будет рассматриваться США как «козырь» на возможных переговорах, покажет близкое будущее», — написал сенатор.

До этого Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что против нанесения силами украинской армии ударов по России американским дальнобойным оружием. По словам избранного лидера, он не понимает, зачем американская сторона так поступает.

Ранее Трамп рассказал , собирается ли «бросать» Украину.