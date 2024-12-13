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Политолог оценил вероятность госпереворота в Венесуэле

Политолог Дробницкий допустил возможность госпереворота в Венесуэле

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Samir Aponte/Reuters

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Tsargrad.tv оценил вероятность государственного переворота в Венесуэле на фоне захвата власти повстанцами в Сирии. По мнению эксперта, это вполне возможный сценарий.

«Сейчас на фоне падения [экс-президента Сирии Башара] Асада у очень многих горячих голов в Вашингтоне может возникнуть ощущение, что очень многие режимы, как они их называют, диктаторские, на самом деле, трухлявые. Мол, ткни, и все посыплется», — сказал Дробницкий.

Сложно сказать, справедливо ли это по отношению к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, учитывая, что в прошлый раз он устоял, добавил политолог.

В ноябре государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает бывшего оппозиционного кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса избранным главой государства.

По его словам, народ Венесуэлы «решительно высказался» 28 июля и выбрал Гонсалеса президентом. Блинкен подчеркнул, что «демократия требует уважать волю избирателей».

До этого Европарламент призвал выдать международный ордер на арест Мадуро и признать главой государства лидера оппозиции Гонсалеса.

Ранее сообщалось, что Гонсалес покинул Венесуэлу и получил политическое убежище в Испании.

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