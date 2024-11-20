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Госсекретарь США назвал Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы

Блинкен: Гонсалес является избранным президентом Венесуэлы

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Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Соединенные Штаты считают бывшего оппозиционного кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса избранным главой государства. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, народ Венесуэлы «решительно высказался» 28 июля и выбрал Эдмундо Гонсалеса президентом. Блинкен подчеркнул, что демократия требует уважать волю избирателей.

19 сентября Европарламент призвал выдать международный ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро и признать главой государства лидера оппозиции Гонсалеса.

8 сентября сообщалось, что Гонсалес покинул Венесуэлу и получил политическое убежище в Испании.

В середине августа президент США Джо Байден высказал мнение о необходимости проведения новых выборов в Венесуэле. По мнению американской стороны, большинство голосов на выборах получил кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

Ранее президент Венесуэлы выразил надежду на продолжение сотрудничества с РФ до 2050 года.

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