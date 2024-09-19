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На Западе призвали выдать ордер на арест Мадуро

Европарламент призвал выдать ордер на арест Мадуро

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Miraflores Palace/Reuters

Европарламент (ЕП) призвал выдать международный ордер на арест президента Венесуэлы Наколаса Мадуро и признать главой государства лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Об этом говорится в резолюции ЕП, пишет ТАСС.

«Призываем ЕС и страны-члены запросить международный ордер на арест Николаса Мадуро за преступления против человечности», — говорится в документе.

Кроме того, Евродепутаты призвали восстановить санкции против членов Национального избирательного совета Венесуэлы.

2 сентября США арестовали самолет президента Венесуэлы и переправили его во Флориду. В американском минюсте заявили, что воздушное судно конфисковали из-за нарушения законов Соединенных Штатов о санкциях.

Позже власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве после конфискации самолета президента страны Николаса Мадуро в Доминикане.

Ранее Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку после ареста самолета президента.

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