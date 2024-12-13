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МИД Латвии прокомментировал возможность отправки войск на Украину

Глава МИД Латвии Браже ушла от ответа на вопрос об отправке сил на Украину

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Andrew Parsons/ZUMAPRESS/Global Look Press

Глава МИД Латвии Байба Браже не дала прямого ответа на вопрос о том, будет ли Рига отправлять свои войска на Украину в рамках обсуждаемого на Западе «миротворческого» контингента. Своим мнением она поделилась в интервью агентству Bloomberg.

«Я думаю, что сейчас весьма преждевременно думать о том, что и где, сейчас ведутся различные разговоры», — отметила Браже, прямо не ответив на вопрос о возможных планах Латвии участвовать в коалиции «миротворческих» сил на Украине.

До этого избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

По данным The Wall Street Journal, эту возможность Трамп обсуждал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 7 декабря. По словам республиканца, он рассматривает такой вариант в случае достижения режима прекращения огня, которого он стремится добиться.

Ранее экс-депутат Рады раскрыл, зачем Западу вводить войска на Украину.

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