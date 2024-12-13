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Экс-депутат Рады раскрыл, зачем Западу вводить войска на Украину

Экс-депутат Рады Царев: Запад хочет ввести войска на Украину ради эскалации

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French Army/AP

Намерение стран Запада ввести войска на Украину приведет лишь к эскалации конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-депутат Рады Олег Царев.

«Весь смысл в том, чтобы озвучить само это предложение (о размещении войск иностранных государств на Украине. – Прим. ред.) как необходимое условие прекращения конфликта. Россия откажется — и боевые действия продолжатся», — подчеркнул он.

По словам Царева, страны Запада приняли решение требовать от Москвы то, на что Россия не согласится ни при каких условиях. Такой шаг Запада приведет к эскалации, подчеркнул он.

До этого избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

По данным The Wall Street Journal, эту возможность Трамп обсуждал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 7 декабря. По словам республиканца, он рассматривает такой вариант в случае достижения режима прекращения огня, которого он стремится добиться.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

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