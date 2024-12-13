В США заявили, что события в Сирии увеличили значимость Украины для России

Падение режима президента Сирии Башара Асада, являющегося одним из важнейших союзников России, увеличило важность победы на Украине для Москвы. Об этом заявил старший аналитик по РФ в International Crisis Group Олег Игнатов, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы отметили, что ситуация в Сирии оказала негативное влияние на статус России. В связи с этим аналитики не могут дать точный прогноз на потенциальные переговоры по Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Игнатов подчеркнул, что после событий в Сирии важность Украины для России только увеличилась. По его мнению, Москва намерена показать свою решимость, оказывая большее давление как на поле боя, так и на переговорах.

11 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) является «абсолютным приоритетом» для страны и будет продолжаться, несмотря на события в других регионах. По его словам, СВО будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты.

Ранее Песков отверг информацию об ослаблении позиций России на Ближнем Востоке.