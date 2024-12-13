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В США заявили, что события в Сирии увеличили значимость Украины для России

WSJ: падение режима Асада в Сирии увеличило важность победы на Украине для РФ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Падение режима президента Сирии Башара Асада, являющегося одним из важнейших союзников России, увеличило важность победы на Украине для Москвы. Об этом заявил старший аналитик по РФ в International Crisis Group Олег Игнатов, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы отметили, что ситуация в Сирии оказала негативное влияние на статус России. В связи с этим аналитики не могут дать точный прогноз на потенциальные переговоры по Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Игнатов подчеркнул, что после событий в Сирии важность Украины для России только увеличилась. По его мнению, Москва намерена показать свою решимость, оказывая большее давление как на поле боя, так и на переговорах.

11 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) является «абсолютным приоритетом» для страны и будет продолжаться, несмотря на события в других регионах. По его словам, СВО будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты.

Ранее Песков отверг информацию об ослаблении позиций России на Ближнем Востоке.

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