Украина нашла «дешевый способ» сбивать российские дроны и обратилась к США

Украина просит США передать в распоряжение ВСУ вертолеты Black Hawk, поскольку их можно использовать, чтобы сбивать беспилотники. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на председателя парламентской комиссии по контролю над вооружениями и советник министра обороны Украины Александру Устинову.
«Это самый простой и дешевый способ сбить дрон — сбить его с вертолета», — подчеркнула она.
При этом, как отмечается в материале Hill, Black Hawk, «вряд ли будут опасными» в рамках конфликта на Украине.
Эти вертолеты часто оснащаются пулеметами калибра 7,62 мм или 7.50 мм, а также могут стрелять ракетами Hellfire или зенитными ракетами Stinger, напоминает издание.
До этого американским разведывательным службам поручили оценить последствия возможного отказа помогать Украине и, как следствие, победы России в конфликте.
Ранее ВС России ударили по живой силе ВСУ в Херсонской области.