Украина нашла «дешевый способ» сбивать российские дроны и обратилась к США

Украина просит США передать в распоряжение ВСУ вертолеты Black Hawk, поскольку их можно использовать, чтобы сбивать беспилотники. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на председателя парламентской комиссии по контролю над вооружениями и советник министра обороны Украины Александру Устинову.

«Это самый простой и дешевый способ сбить дрон — сбить его с вертолета», — подчеркнула она.

При этом, как отмечается в материале Hill, Black Hawk, «вряд ли будут опасными» в рамках конфликта на Украине.

Эти вертолеты часто оснащаются пулеметами калибра 7,62 мм или 7.50 мм, а также могут стрелять ракетами Hellfire или зенитными ракетами Stinger, напоминает издание.

До этого американским разведывательным службам поручили оценить последствия возможного отказа помогать Украине и, как следствие, победы России в конфликте.

Ранее ВС России ударили по живой силе ВСУ в Херсонской области.