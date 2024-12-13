Минобрнауки выразило соболезнования из-за гибели главы департамента

Минобрнауки России в Telegram-канале выразило соболезнования родным и близким главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий ведомства Олега Чурилова, который погиб в результате ДТП 12 декабря.

«Минобрнауки России выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Валерьевича Чурилова», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что Чурилов внес «весомый вклад» в обеспечение научно-технологического суверенитета Российской Федерации и укрепление ее инновационного потенциала. При его участии удалось реализовать крупные госпрограммы, федеральные и национальные проекты, которые направлены на поддержку молодых ученых и технологических предпринимателей.

Там добавили, что Чурилов запомнился «как талантливый руководитель и настоящий профессионал, надежный товарищ и наставник».

Олег Чурилов погиб в результате ДТП на Ленинградском проспекте в Москве 12 декабря.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области в ДТП погиб депутат областной думы Евгений Гапоненко.