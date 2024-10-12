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В Воронежской области в ДТП погиб депутат

Гусев: в Острогожском районе Воронежской области в ДТП погиб депутат Гапоненко

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Телеграм-канал «Гусев»

В Воронежской области в Острогожском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб депутат областной думы Евгений Гапоненко. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в нынешнем созыве парламентарий был заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций. По словам Гусева, погибший депутат помогал с ремонтом и закупкой оборудования в школах, детских садах, а также сельских домах культуры. Кроме того, он организовывал благоустройство общественных пространств.

«Поддерживал вынужденно переехавших с Донбасса и волонтеров. В интересах всех аграриев региона работал над улучшением законодательства в сфере сельского хозяйства и экологии», — добавил глава Воронежской области.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким Евгения Гапоненко.

12 октября сообщалось, что в Башкирии во время охоты сын случайно выстрелил в брата генерала Минобороны. Мужчину спасти не удалось.

Ранее появилось видео с избиением пенсионера из-за ДТП в Солнечногорске.

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