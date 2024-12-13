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Путин впервые с 2011 года помиловал осужденных жителей Курской области

Путин помиловал четырех осужденных по нетяжким статьям жительниц Курской области

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин в текущем году помиловал четырех женщин из Курской области, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

В заявлении уточняется, что помилованные жительницы региона были осуждены условно.

«У всех женщин имеются несовершеннолетние дети, одна из помилованных — инвалид первой группы. Все они имеют положительные характеристики и полностью погасили причиненный преступлением ущерб», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что в последний раз решение о помиловании в отношении жителя Курской области было принято в 2011 году. Тогда глава государства освободил от наказания одну женщину.

При этом уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в 2024 году специальная комиссия рассмотрела 67 ходатайств о помиловании от осужденных жителей. С этой целью специалисты провели восемь заседаний, уточнил омбудсмен.

Ранее президент РФ заявил о наличии большого количества проблем с условиями содержания граждан в местах лишения свободы.

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