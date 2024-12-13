Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль обвинили в стремлении помешать стабильности в Сирии

Сирийский политик Сабра обвинил Израиль в стремлении помешать стабильности

close
Stoyan Nenov/Reuters

Сирийский политик и бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра обвинил Израиль в стремлении помешать установлению стабильности в стране, сообщает ТАСС.

«Действия Израиля <...>, это не только нарушает нормы международного права, но и является полноценным актом агрессии против суверенитета и территориальной целостности Сирии», — подчеркнул политик.

По словам Сабры, чтобы остановить атаки Израиля нужна поддержка Совета Безопасности ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ). Сабра отметил, что «на данном этапе» Сирия не хочет никакой войны ни с одной страной, а потому просит СБ ООН и ЛАГ вмешаться и остановить «неоправданные атаки» Израиля.

До этого в Армии обороны Израиля заявили, что ЦАХАЛ уничтожил военный потенциал САР, чтобы он не попал не в те руки. Позднее ЦАХАЛ заявил об уничтожении более 90% запасов ракет для систем ПВО Сирии.

Ранее в ЦАХАЛ допустили удары по ядерным объектам Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами