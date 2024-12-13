Израиль обвинили в стремлении помешать стабильности в Сирии

Сирийский политик и бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра обвинил Израиль в стремлении помешать установлению стабильности в стране, сообщает ТАСС.

«Действия Израиля <...>, это не только нарушает нормы международного права, но и является полноценным актом агрессии против суверенитета и территориальной целостности Сирии», — подчеркнул политик.

По словам Сабры, чтобы остановить атаки Израиля нужна поддержка Совета Безопасности ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ). Сабра отметил, что «на данном этапе» Сирия не хочет никакой войны ни с одной страной, а потому просит СБ ООН и ЛАГ вмешаться и остановить «неоправданные атаки» Израиля.

До этого в Армии обороны Израиля заявили, что ЦАХАЛ уничтожил военный потенциал САР, чтобы он не попал не в те руки. Позднее ЦАХАЛ заявил об уничтожении более 90% запасов ракет для систем ПВО Сирии.

Ранее в ЦАХАЛ допустили удары по ядерным объектам Ирана.