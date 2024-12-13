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В Госдуме прокомментировали рождественское перемирие с Украиной

Депутат ГД Журова поддержала идею Орбана о рождественском перемирии на Украине

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Стрингер/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» поддержала идею премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии.

«Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. Перемирие, как минимум, а как факт, окончания или мирные переговоры», — сказала она.

По мнению Журовой, многие россияне и украинцы загадают прекращение военного конфликта в качестве своего новогоднего желания.

12 декабря глава канцелярии руководителя венгерского правительства Гергей Гуйяш сообщил, что президент России Владимир Путин рассмотрел предложение Орбана о паузе в боевых действиях и обмене военнопленными с украинской стороной в дни Рождества Христова. По словам Гуйяша, глава российского государства во время телефонного разговора с венгерским премьером не отклонил такой вариант, но и не принял, Путин лишь «рассмотрел предложение».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

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