Amazon намерен пожертвовать крупную сумму в инаугурационный фонд Трампа

Онлайн-ретейлер Amazon, который принадлежит предпринимателю Джеффу Безосу, планирует пожертвовать $1 млн в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, до этого аналогичную сумму в фонд будущего главы государства направила корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Ее возглавляет бизнесмен Марк Цукерберг.

В материале подчеркивается, что Безос и иные руководители технологических компаний используют пожертвования, чтобы наладить отношения с новой американской администрацией. При этом Amazon принял решение о выделении средств еще несколько дней назад и уже оповестил об этом представителей избранного президента США.

Более того, на следующей неделе владелец онлайн-ретейлера намерен лично посетить резиденцию Трампа в штате Флорида. Также журналисты выяснили, что 20 января следующего года стриминговая платформа Amazon Prime Video запустит трансляцию церемонии инаугурации политика. Как отметили авторы публикации, данный жест можно воспринимать как еще одно пожертвование в фонд будущего главы государства на сумму $1 млн.

12 декабря корпорация Meta внесла $1 млн в инаугурационный фонд Трампа. СМИ писали, что это стало последним шагом Цукерберга по укреплению его некогда напряженных отношений с избранным американским лидером.

Ранее журнал Time объявил будущего президента США человеком года.