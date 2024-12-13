Соединенным Штатам следовало поддержать призыв на фронт сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене и находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский.

«А почему уважаемый госдеп США требует призвать 18-летних, но не требует призвать <...> 30 тысяч СБУшников», — задался вопросом он.

По словам Дубинского, американцы также не обращают внимания на сотрудников Государственного бюро расследований на Украине, а также на Бюро экономической безопасности.

Кроме того, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно отправить на фронт своих ближайших сторонников.

До этого газета Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Вместе с тем официальные лица США проинформировали украинское правительство о готовности предоставить экипировку в случае мобилизации 18-летних в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский нашел альтернативу снижению призывного возраста.