Трамп прокомментировал «доминирующее» рукопожатие с Макроном

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал «доминирующее» рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его слова передает газета New York Post.

«Это просто крепкое рукопожатие. Он понимает это. Это просто крепкое рукопожатие», — поделился Трамп.

Речь идет о трехсторонней встрече Трампа, Макрона и президента Украины Владимира Зеленского в минувшую субботу. Пользователи соцсети X упомянули, что встреча Трампа и Макрона стала первой с 2017 года, тогда он пожимал руку французскому коллеге в течение 29 секунд.

До этого Трамп в беседе с изданием The New York Post заявил, что концепция по прекращению украинского конфликта находится на стадии разработки.

Трамп вместе с тем назвал продолжающийся конфликт на Украине «нелепым».

Ранее стало известно, как Зеленский хотел навредить Трампу.