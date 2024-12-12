Макрон призвал к сотрудничеству с США ради мира на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к тесному сотрудничеству с США в стремлении завершить конфликт на Украине на условиях, которые обеспечат интересы Европы и Киева. Его слова приводит dpa.

«Поэтому мы должны очень тесно сотрудничать с американцами и, конечно, с Украиной, чтобы найти путь, который учитывает интересы Украины, ее суверенитет, а также интересы европейцев и их безопасности», — сказал Макрон.

По его словам, прочный мир на Украине будет означать и прочную безопасность в Европе. Без участия европейцев не может быть мира на континенте, подчеркнул президент Франции. Он отметил важность координации между государствами, когда речь идет о формулировании гарантий безопасности для Украины.

Макрон также в очередной раз повторил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без участия Киева.

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский намерены ускорить отправку французских войск на Украину

Ранее глава евродипломатии рассказала, что нужно для отправки войск на Украину.