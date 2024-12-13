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Политолог назвал «опасной тенденцией» вмешательство Запада в дела Грузии

Политолог Рцхиладзе заявил о вмешательстве Запада в дела Грузии

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Irakli Gedenidze/Reuters

Западные страны вмешиваются во внутренние дела Грузии, это опасная тенденция. Об этом заявил доктор политических наук Гулбаат Рцхиладзе из Тбилисского университета на конференции «Подъем неофашизма и будущее Европы» в Афинах, передает РИА Новости.

«Сейчас очень, очень опасная тенденция, поскольку есть прямое вмешательство — это мягко говоря «вмешательство» — во внутренние дела», — подчеркнул он.

Политолог подчеркнул, что «все обстоит гораздо хуже», поскольку Запад «пустил корни» в Грузии с начала 1990-х годов, и проблема является системной.

«Получается так, что гораздо легче дышалось в Советском Союзе, но мы не знали тогда», — добавил Рцхиладзе.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

30 ноября президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является нелегитимным.

Как выразился депутат правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Заркуа, президент Зурабишвили «совершенно потеряла адекватность» и решила снова нарушить конституцию. Парламентарий отметил, что политика придется силой выводить из дворца президента.

Ранее стало известно о планах Зурабишвили заблокировать работу парламента Грузии.

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