Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ливии удивились рекомендации гражданам РФ не посещать страну

МИД Ливии запросил от РФ разъяснений из-за рекомендации не посещать страну

close
Suhaib Salem/Reuters

Министерство иностранных дел Ливии запросило от России разъяснений из-за рекомендации не посещать страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ливийского МИД.

«МИД с особым вниманием изучил заявление, опубликованное российскими властями, в котором рекомендуется воздержаться от поездок в Ливию. В связи с чем министерство просит от МИД России в срочном порядке разъяснения, что побудило и каковы причины подобной рекомендации в соответствии с уважительными и прозрачными двухсторонними отношениями», — сообщили в ливийском МИД.

Посольство России в Ливии накануне объявило, что ситуация в стране остается очень сложной и крайне напряженной, из-за этого россиянам не рекомендуется пересекать территорию Ливии на любом виде транспорта.

Недавно и.о. главы МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур заявил, что временное правительство Ливии заинтересовано в присоединении к БРИКС.

Ранее в Ливии выразили опасение, что террористам Африки на руку хаос на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами