В Ливии удивились рекомендации гражданам РФ не посещать страну

Министерство иностранных дел Ливии запросило от России разъяснений из-за рекомендации не посещать страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ливийского МИД.

«МИД с особым вниманием изучил заявление, опубликованное российскими властями, в котором рекомендуется воздержаться от поездок в Ливию. В связи с чем министерство просит от МИД России в срочном порядке разъяснения, что побудило и каковы причины подобной рекомендации в соответствии с уважительными и прозрачными двухсторонними отношениями», — сообщили в ливийском МИД.

Посольство России в Ливии накануне объявило, что ситуация в стране остается очень сложной и крайне напряженной, из-за этого россиянам не рекомендуется пересекать территорию Ливии на любом виде транспорта.

Недавно и.о. главы МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур заявил, что временное правительство Ливии заинтересовано в присоединении к БРИКС.

Ранее в Ливии выразили опасение, что террористам Африки на руку хаос на Украине.