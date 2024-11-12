Ливия заинтересована в присоединении к БРИКС

Временное правительство Ливии заинтересовано в присоединении к БРИКС. Об этом заявил и.о. главы МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур в интервью ТАСС.

Правительство национального единства — сформированное в марте 2021 года временное правительство Ливии, которое заменило конкурирующие Правительство национального согласия, базирующееся в Триполи и признанное ООН, и второй кабинет бывшего премьера Абдаллы ат-Тани в Тобруке.

«Мы заинтересованы в присоединении, но присоединение — это залог той ценности, той пользы, которую может получить Ливия от присоединения к объединению», — сказал он агентству на полях первой министерской конференции Россия — Африка.

Такая возможность в настоящее время глубоко изучается в правительственных кругах страны. Вопрос нуждается в оценке того, какую пользу получит Ливия от присоединения к объединению, подчеркнул Аль-Баур.

И.о. главы МИД ПНЕ также выразил сожаление, что Ливию не пригласили на последний саммит БРИКС, хотя представители страны хотели там присутствовать.

11 ноября посол Намибии в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва сообщил о заинтересованности страны в присоединении к сообществу.

Ранее Белоруссия стала партнером БРИКС.