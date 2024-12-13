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Министр обороны Британии не исключил переговоров с «Хайат Тахрир аш-Шам» в Сирии

Глава МО Британии Хили не исключил переговоров с «Хайат Тахрир аш-Шам» в Сирии

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Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Великобритания может начать переговоры с сирийской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ (организация признана в РФ террористической и запрещена)), несмотря на то что она находится в списке запрещенных организаций. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили после заседания экстренного правительственного комитета Cobra, передает ТАСС.

«Нахождение организации в этом списке не мешает вести диалог со всеми сторонами,» — отметил Хили.

Он подчеркнул, что интерес Великобритании заключается в том, чтобы ХТШ соблюдала права всех людей, уважала международное право и не допускала превращения Сирии в базу для новых террористических угроз.

На сайте МВД Великобритании указано, что согласно правительственному постановлению 2017 года, ХТШ считается другим названием террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России), внесенной в список запрещенных с марта 2001 года. Это означает, что принадлежность к ХТШ или ее поддержка могут быть уголовными преступлениями, грозящими тюремным заключением до 14 лет.

В среду официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет наблюдать за действиями группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», прежде чем рассмотреть вопрос о вычеркивании ее из перечня террористов.

Ранее в Британии предрекли Ливану и Палестине сирийский сценарий.

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