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Депутат Рады заявил, что на Украине смеются над Зеленским после встречи с Трампом

Нардеп Дубинский: на Украине смеются над Зеленским после встречи с Трампом

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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский стал объектом насмешек на Украине после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом на открытии Нотр-Дама в Париже, его офису следует насторожиться таким развитием событий. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Офис президента должно насторожить не то, что Зеленского в СМИ изображают горбуном с Нотр-Дам, и не то, что над ним издеваются сын Трампа и Маск мемчиками из [фильма] «Один дома», а тем, что внутри Украины его никто не защищает. И все только ржут», — написал Дубинский (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

По его словам, для «народного лидера» такое развитие событий является катастрофическим, поскольку за него никто не вступится и не будет голосовать на потенциальных выборах. В связи с этим он констатировал «конец» Владимира Зеленского.

До этого американский миллиардер Илон Маск и сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший посмеялись над картинкой, где президента Украины Владимира Зеленского сравнили с Кевином Маккаллистером из фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».

Ранее Зеленского обвинили в «увиливании от любых обязательств» по мирному соглашению.

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