В Финляндии захотели показать Путину, что он не победит «даже за столом переговоров»

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о необходимости продолжать поддерживать Украину и укреплять ее позиции, чтобы показать российскому лидеру Владимиру Путину, что он не сможет победить даже за столом переговоров. Его слова приводит японский телеканал NHK.

Орпо подчеркнул, что поддерживает стремление избранного президента США Дональда Трампа к миру на Украине, но Киев должен быть за столом переговоров.

«Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, укреплять ее позиции», – подчеркнул он.

Премьер Финляндии отметил, что пока не время уменьшать поддержку Украины. По его словам, следует оказывать больше поддержки и показать Владимиру Путину, что он якобы «не может победить даже за столом переговоров».

До этого глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, Киев должен «быть сильным», чтобы говорить с Москвой «на равных».

Ранее Подоляк отверг территориальные уступки со стороны Украины.