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Трампа предупредили о «страшной угрозе» для США при невыгодном мире для Украины

Генсек НАТО предупредил Трампа об угрозе, если Киев подпишет плохое соглашение

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Global Look Press

Новый генсек НАТО Марк Рютте предупредил Дональда Трампа о «страшной угрозе» для США, если Украина подпишет невыгодное мирное соглашение с Россией. Об угрозе со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи он заявил в интервью газете Financial Times (FT).

«Мы не можем допустить ситуации, когда [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын, российский лидер, Си Цзиньпин и Иран обмениваются рукопожатиями, потому что мы пришли к соглашению, которое невыгодно Украине, поскольку в долгосрочной перспективе это станет серьезной угрозой безопасности не только для Европы, но и для США», — сказал Рютте в своем первом интервью в качестве главы западного военного альянса.

По его словам, Россия поставляет КНДР ракетные технологии, а это уже серьезная угроза не только для Южной Кореи, Японии, но и для материковой части США.

«Тот факт, что Иран, Северная Корея, Китай и Россия так тесно сотрудничают... [означает], что эти различные части мира, где происходят конфликты и которые должны регулироваться политиками, все больше и больше связываются», — отметил генсек альянса.

Рютте добавил, что он указал на это Трампу во время встречи в его резиденции Мар-а-Лаго 22 ноября в рамках усилий по убеждению избранного президента США продолжать взаимодействие с западными союзниками и оказывать поддержку Украине.

Ранее сообщалось, что Путин может одобрить план спецпосланника Трампа по Украине Келлога.

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