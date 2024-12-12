В украинском кабмине раскритиковали Берлин за позицию по членству Киева в НАТО

Заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала необоснованной позицию Германии по вопросу принятия страны в НАТО. Она прокомментировала ситуацию в ходе интервью для газеты Politico.

По словам вице-премьера, Берлин в течение десятилетий «не сдвигался с места» по вопросу членства Киева в Североатлантическом альянсе. Она выразила уверенность, что позицию немецких властей нельзя ничем оправдать.

«Очень сложно работать со страной, у которой нет никаких оснований для такой негативной позиции», — добавила Стефанишина.

Также заместитель главы кабинета министров отметила, что трудности при обсуждении вступления Украины в НАТО возникли и из-за скорого ухода президента США Джо Байдена с соответствующего поста.

22 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае победы на предстоящих выборах главы правительства будет проводить осторожный курс в отношении дальнейшей поддержки Украины. Как он сказал, Берлин продолжает твердо придерживаться обещаний по оказанию помощи Киеву. Тем не менее сейчас немецкие власти считают одной из важнейших задач предотвратить перерастание конфликта в прямое противостояние между РФ и НАТО.

Ранее в Германии отказались поставлять на Украину крылатые дальнобойные ракеты Taurus.