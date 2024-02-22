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В Баку раскритиковали Макрона за слова об Армении и Азербайджане

МИД Азербайджана уличил Макрона в необоснованных обвинениях в адрес Баку

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Министерство иностранных дел Азербайджана осудило слова президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные 21 февраля в рамках совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном, французский лидер, считают в Баку, «в одностороннем порядке защищает Армению» по вопросу карабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, выдержки из которого приводит ТАСС.

«Решительно осуждаем заявления президента Франции Эммануэля Макрона… он (Макрон – прим. ред.) необоснованно обвиняет Азербайджан и в одностороннем порядке защищает Армению», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве назвали неуместными заявления французского лидера о безопасности и правах армян. Они, как отметили в министерстве, добровольно и без насилия покинули территории Азербайджана.

МИД страны назвал «коварной» политику Франции, поскольку ее результаты направлены на создание новой напряженности в регионе.

В ноябре 2023 года Азербайджан выступил с осуждением поставки Францией партии бронеавтомобилей Bastion в Армению.

В Баку отмечали, что Франция распространяет клевету против Азербайджана и способствует милитаризации Армении, руководствуясь «ошибочными интересами в регионе». В МИД призвали французскую и армянскую стороны прекратить политику милитаризации.

Ранее Пашинян раскрыл детали переговоров с Макроном.

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