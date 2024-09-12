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В Эстонии хотят повысить плату за ожидание на границе с Россией

В Эстонии плата для машин за ожидание на границе с РФ может вырасти до €50

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Евгений Ашихмин/РИА «Новости»

Компания Collade предложила повысить плату за пользование зоной ожидания у пограничного пункта Лухамаа в Эстонии — на границе с Россией. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

По ее инициативе, которую рассмотрит министерство внутренних дел, плата может вырасти для грузовых машин до €50 (сейчас €16), для легковых автомобилей — до €25 (сейчас €9), а для мотоциклов — до €15 (сейчас €6). Последний раз цены менялись в 2020 году.

В качестве обоснования своего предложения Collade указывает высокую инфляцию и рост расходов, поскольку транспортные средства стали проводить в зоне ожидания намного больше времени.

Collade — оператор зоны ожидания автотранспорта у пограничного пункта Лухамаа. С российской стороны, в Псковской области, расположен пункт пропуска Шумилкино.

С 8 августа эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с Россией из-за несоблюдения антироссийских санкций.

Кроме того, в Эстонии заявляли, что в случае необходимости готовы немедленно закрыть все пограничные пункты на границе с Россией.

Ранее сообщалось, что пропускная способность пограничных пунктов Эстонии снизится из-за усиления таможенного контроля на границе с Россией.

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