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Эстония начала подготовку к защите границ

Defense One: Эстония закупит оружие для подготовки к защите границ

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Сергей Степанов/РИА Новости

Глава Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус-Вальдемар Саар в интервью Defense One заявил, что страна закупит дальнобойные ракеты и дроны.

Он отметил, что нельзя продолжать вести ближний бой противотанковым оружием.

«Нужно действовать глубже, выводить вражеские силы из строя до того, как они достигнут линии фронта», — рассказал он.

Также специалист отметил, что Эстония должна действовать быстрее НАТО для обеспечения безопасности страны. По его словам, страна может увеличить расходы на противовоздушную оборону и закупку переносных зенитных ракетных комплексов малой дальности.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о продолжении поддержки Украины на уровне 0,25% от ВВП страны.

Ранее эстонский генерал рассказал о плохой мобилизации на Украине.

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