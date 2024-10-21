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В Эстонии захотели установить буи с лезвиями на границе с Россией

ERR: Эстония изучает возможность установки буев с лезвиями на границе с Россией

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Алексей Даничев/РИА Новости

Эстонские власти рассматривают возможность установки буев с лезвиями на водной границе с Россией. Об этом сообщает ERR со ссылкой на замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.

По словам Коммусаара, ведомство провело проверку водной пограничной инфраструктуры. По результатам проверки департамент рекомендовал установить цепочку буев на тех участках, где легче пересечь водную границу.

«Мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе», — поделился Коммусаар.

Согласно данным издания, летом были задержаны несколько мужчин, пытавшихся пересечь реку Нарва, которая разделяет одноименный эстонский город и российский Ивангород.

До этого глава Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус-Вальдемар Саар в интервью Defense One заявил, что страна закупит дальнобойные ракеты и дроны.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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