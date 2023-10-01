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Американский ленд-лиз для Украины закончился

«Страна.ua»: в США истек закон по ленд-лизу для Украины

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

В Соединенных Штатах закончился 2023 финансовый год, на который было рассчитано предоставление Украине военной помощи по ленд-лизу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Издание уточняет, что финансовый год завершился 30 сентября, и за период его действия Киев так ничего и не получил по этой программе — для помощи Украине США использовали другие механизмы.

«В реальности ленд-лиз вообще никогда не работал - поскольку США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз», — говорится в материале.

Авторы также поясняют, что именно так представители Белого дома и объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза США не использовали.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов при этом говорил, что США могут предоставить стране оружейный ленд-лиз, которым Киев сможет воспользоваться до сентября 2024 года.

Обозреватель Пабло Хофре Леаль предположил, что Киеву придется расплачиваться за предоставленное по ленд-лизу оружие своими территориями, отдав их в распоряжение США и НАТО.

Ранее председатель комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит допустил, что конгресс Соединенных Штатов не станет одобрять пакеты помощи Украине.

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