Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины, если победит на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд, чтобы нарастить поставки оружия Киеву в случае победы на президентских выборах. Таким мнением поделился экс-госсекретарь Соединенных Штатов, бывший директор ЦРУ Майк Помпео в газете The Wall Street Journal (WSJ).

Помпео считает, что эта программа позволит Украине «занять столько денежных средств, сколько ей будет необходимо на приобретение американского оружия. Он также отметил, что мирный план Трампа в отношении Украины поможет «снять ограничения на виды оружия, которые Киев может получать и использовать». Это, по мнению Помпео, приведет к «наращиванию оборонной промышленности США».

«Эти и другие возможные шаги позволят Трампу определить условия сделки: война немедленно прекращается», — говорится в статье.

До этого американский политолог Раджан Менон заявил, что для Трампа поддержка Украины не является приоритетной задачей.

Ранее в офисе Зеленского допустили приезд Трампа на Украину.