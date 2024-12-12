Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США обвинили в проведении неразумной политики из-за удара ВСУ по Таганрогу

Аналитик Шрайвер: удар ВСУ по Таганрогу говорит о неразумной политике США

close
Минобороны России

Удар ВСУ американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу является «бесполезным залпом» и говорит о неразумности политики США. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер.

«В тот момент, когда я начал думать, что США и другие были «напуганы» событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России», — подчеркнул он.

В Минобороны РФ сообщали, что системы противовоздушной обороны сбили две из шести ракет ATACMS над Таганрогом.

По данным российского оборонного ведомства, две ракеты были сбиты с помощью ЗРПК «Панцирь», еще четыре отклонили с курса средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие среди личного состава ВС РФ.

Ранее ирландский журналист осудил украинские удары ракетами ATACMS по Таганрогу.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами