США обвинили в проведении неразумной политики из-за удара ВСУ по Таганрогу

Удар ВСУ американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу является «бесполезным залпом» и говорит о неразумности политики США. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер.

«В тот момент, когда я начал думать, что США и другие были «напуганы» событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России», — подчеркнул он.

В Минобороны РФ сообщали, что системы противовоздушной обороны сбили две из шести ракет ATACMS над Таганрогом.

По данным российского оборонного ведомства, две ракеты были сбиты с помощью ЗРПК «Панцирь», еще четыре отклонили с курса средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие среди личного состава ВС РФ.

Ранее ирландский журналист осудил украинские удары ракетами ATACMS по Таганрогу.