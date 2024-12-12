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Премьер Словакии заявил, что Россия никогда не покинет Крым

Фицо: Россия никогда не покинет Крым и территории новых регионов

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Nadja Wohlleben/Reuters

Россия никогда не покинет Крым и не оставит воссоединенные территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

«Если вы хоть немного реалистичны, вы должны признать, что Россия никогда не покинет Крым, Донецк и Луганск. Это означает, что Украина потеряет часть своей территории», — подчеркнул он.

По словам Фицо, нужно уважать тот факт, что эти территории уже находятся в составе России.

До этого политик в беседе с той же газетой заявил, что население Словакии помнит, что именно Советский Союз сыграл ключевую роль в победе над фашистами в XX веке.

Ранее в Словакии предрекли развал Евросоюза из-за Франции и Германии.

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