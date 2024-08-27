«Давление правительства было неправильным». Цукерберг признал, что цензурировал Facebook по запросу США Цукерберг признался в цензурировании Facebook под давлением властей США

Гендиректор Meta* Марк Цукерберг признал, что Facebook по запросу властей США цензурировал контент, связанный с COVID-19. В письме в конгресс США он заявил, что жалеет о некоторых решениях своей компании под давлением правительства и больше не хочет идти на компромиссы с администрацией. Цукерберг написал письмо на фоне задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова, который проходит по делу о преступлениях, связанных с работой его мессенджера: детская порнография, наркотики, отказ от сотрудничества со спецслужбами.

Генеральный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг в письме в судебный комитет палаты представителей конгресса США заявил, что сожалеет, что не высказался более открыто о «давлении правительства» с целью удаления контента, связанного с COVID-19.

Цукерберг заявил, что в 2021 году высокопоставленные должностные лица администрации президента Джо Байдена «неоднократно оказывали давление» на Meta (владеет Facebook и Instagram) с целью «цензурировать» контент, «включая юмор и сатиру». «И выражали сильное разочарование нашими командами, когда мы не соглашались», — добавил он.

И хотя решение принимала Meta, Цукерберг считает, что «давление правительства было неправильным». «Я сожалею, что мы не высказались более откровенно», — написал Цукерберг председателю судебного комитета республиканцу Джиму Джордану.

Meta «приняла некоторые решения, которые, оглядываясь назад и имея новую информацию, мы бы не сделали сегодня».

«Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны любой администрации в любом направлении — и мы готовы дать отпор, если что-то подобное повторится», — написал Цукерберг.

Он также заявил, что в преддверии выборов 2020 года Facebook не должен был, ожидая проверки фактов, «понижать рейтинг» статьи New York Post об обвинениях в коррупции, связанных с семьей президента Байдена. Речь о ноутбуке его сына Хантера Байдена, в котором обнаружили много компрометирующей информации, связанной с наркотиками, проституцией и незаконным хранением оружия. Четыре года назад ФБР предупреждало о потенциальной российской кампании по дезинформации против семьи Байденов. Однако история Хантера Байдена, по словам Цукерберга, не оказалась российской дезинформацией.

Марк Цукерберг заявил, что с тех пор Facebook обновил свою политику и процессы, в том числе больше не понижает рейтинги контента в США, пока проверяются факты.

Во время пандемии Facebook вызвал гнев критиков карантинов, вакцин и масочного режима, поскольку удалил некоторые посты, заявив, что они содержали дезинформацию, связанную с вирусом. В общей сложности за год Facebook удалил более 20 млн единиц контента. Теперь Цукерберг присоединяется к другим руководителям соцсетей, включая бывшего гендиректора Twitter Джека Дорси: по их мнению, прошлые случаи модерации контента зашли слишком далеко.

Глава Meta написал свое открытое письмо на фоне задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и отъезда из Европы основателя видеохостинга Rumble Криса Павловски. По его словам, власти Франции угрожали видеохостингу, и теперь, задержав Дурова, они «перешли красную черту».

В чем обвиняют Павла Дурова

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. В прокуратуре Парижа сообщили, что в деле, по которому задержали основателя Telegram, содержатся обвинения в 12 преступлениях.

Среди них:

соучастие в создании веб-платформы с целью осуществления незаконной сделки в организованной группе;



отказ предоставить по запросу правоохранительных органов информацию или документы;



соучастие в хранении и распространении детского порно;



соучастие в приобретении, перевозке, хранении, предложении или сбыте наркотиков;



соучастие в киберпреступлениях;



соучастие в организованном мошенничестве;



отмывание денег.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова «никоим образом не политическое решение». В России официальные лица призывают сделать все, чтобы вызволить Дурова.

Он пробудет под стражей как минимум до среды, 28 августа.