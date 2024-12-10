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Профессор назвал два варианта для НАТО на Украине после появления «Орешника»

Профессор Малинен: из-за «Орешника» у НАТО почти не осталось вариантов на Украине

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Johanna Geron/Reuters

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что у стран НАТО осталось мало вариантов в конфликте на Украине после появления у России новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«С НАТО покончено. Единственный выход — применить ядерное оружие или капитуляция на Украине», — написал Малинен.

В публикации он привел отрывок из материала The National Interest, в котором говорится, что появление «Орешника» в качестве нового оружия на поле боя означает, что теперь на Западе никто не в безопасности.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист раскрыл судьбу Украины после завершения конфликта.

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