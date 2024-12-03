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В минобороны Японии увидели российскую подлодку у берегов Окинавы

Минобороны Японии заявило о возможном появлении подлодки РФ у острова Йонагуни

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министерство обороны Японии заявило о возможном появлении подводной лодки России у острова Йонагуни, который входит в префектуру Окинава. Об этом сообщает Reuters.

«Спасательное судно российского ВМФ и подводная лодка направлялись на северо-восток в водах примерно в 50 км к югу от острова Йонагуни», — говорится в сообщении.

Утверждается, что совершенное плавание стало первым подобным маршрутом для РФ.

В российском министерстве обороны данную информацию не комментировали. Йонагуни входит в оспариваемую Китаем группу островов в Восточно-Китайском море.

До этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Москвой, несмотря на сложности в отношениях. Министерство иностранных дел России сообщило, что диалог с Японией по мирному договору возможен только при отказе Токио от враждебного курса.

Ранее сообщалось о планах Японии ужесточить санкции против России и КНДР.

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