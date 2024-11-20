Глава МИД Италии рассказал, когда завершится конфликт на Украине

Конфликт на Украине завершится в 2025 году. Таким мнением в интервью газете La Stampa поделился глава министерства иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, передает ТАСС.

По его мнению, новая администрация Соединенных Штатов продолжит поддерживать Украину и не будет поддаваться влиянию России.

«Зеленский оптимистичен по поводу завершения войны в 2025 году, я с ним согласен», — отметил министр.

После окончания военного конфликта Украина, по его мнению, войдет в Североатлантический альянс и начнет процесс вхождения в Европейский союз.

Таяни добавил, что Италия выступает против использования западного оружия для ударов вглубь территории Российской Федерации.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Наша политика в этом отлична от других стран», — сказал он.

При этом итальянский дипломат возложил ответственность за эскалацию на Москву.

15 ноября украинский лидер Владимир Зеленский выразил мнение, что во время президентства Дональда Трампа «война закончится быстрее».

Ранее президент Сербии высказался о необходимости мирных переговоров по Украине.