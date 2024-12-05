Глава МИД Италии призвал Зеленского к уступкам

Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки России на фоне наступления ВС РФ. С таким заявлением он выступил в эфире RAI-1, передает ТАСС.

«Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если [он] не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже», — подчеркнул он.

Также Таяни заявил, что уже в 2025 году мир на Украине должен быть достигнут.

До этого политик заявлял о необходимости проведения мирной конференции по Украине с обязательным участием Китая, России, Индии и Бразилии.

Также он выступал против использования западного оружия для ударов вглубь территории Российской Федерации. Выражая убежденность в необходимости завершения конфликта на Украине, он заявлял, что после этого Украина войдет в Североатлантический альянс и начнет процесс евроинтеграции.

Ранее Орбан заявил, что 2025 год будет фантастическим, если конфликт на Украине урегулируют.