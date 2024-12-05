Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Италии призвал Зеленского к уступкам

Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал Украину к уступкам России

close
Riccardo Antimiani/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки России на фоне наступления ВС РФ. С таким заявлением он выступил в эфире RAI-1, передает ТАСС.

«Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если [он] не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже», — подчеркнул он.

Также Таяни заявил, что уже в 2025 году мир на Украине должен быть достигнут.

До этого политик заявлял о необходимости проведения мирной конференции по Украине с обязательным участием Китая, России, Индии и Бразилии.

Также он выступал против использования западного оружия для ударов вглубь территории Российской Федерации. Выражая убежденность в необходимости завершения конфликта на Украине, он заявлял, что после этого Украина войдет в Североатлантический альянс и начнет процесс евроинтеграции.

Ранее Орбан заявил, что 2025 год будет фантастическим, если конфликт на Украине урегулируют.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами