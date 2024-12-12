Эрдоган сообщил, что Сомали и Эфиопия договорились о мире

Лидеры Сомали и Эфиопии достигли договоренности по урегулированию конфликта между странами. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом и премьер-министром Эфиопии Абией Ахмедом, передает ТАСС.

Он рассказал, что благодаря доверию Сомали и Эфиопии к Турции стороны достигли важного этапа в анкарском процессе, который был начат около восьми месяцев назад.

Таким образом, был совершен первый шаг к новому началу, основанному на мире и сотрудничестве между странами, подчеркнул Эрдоган.

Турецкий президент выразил надежду на то, что согласованное совместное заявление заложит основу для сотрудничества, экономического развития и процветания в регионе.

Отношения между Эфиопией и Федеративной Республикой Сомали обострились после того, как Аддис-Абеба и непризнанный Сомалиленд решили заключить меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам.

Власти Сомали заявляли, что будут оспаривать меморандум, который нарушает суверенитет страны.

Ранее сообщалось, что Трамп может признать независимость Сомалиленда.