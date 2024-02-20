Посол России прокомментировал конфликт Эфиопии и Сомали

Эфиопия и Сомали урегулируют кризис из-за подписания меморандума с Сомалилендом без постороннего вмешательства. Об этом ТАСС заявил посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

«Этот вопрос должен быть урегулирован между двумя государствами. Я уверен, что они найдут взаимоприемлемое решение», — сказал он.

Терехин отметил, что Россию пока никто не просит, поэтому она «своих услуг как посредника не навязывает».

«Если им потребуется какая-то помощь или содействие, они обратятся, тогда и будем разговаривать, а пока нет предмета для разговора», — добавил он.

Отношения между Эфиопией и Федеративной Республикой Сомали стали обостряться после того, как Аддис-Абеба и непризнанный Сомалиленд решили заключить меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Власти Сомали заявляли, что будут оспаривать меморандум, который, по их мнению, нарушает суверенитет страны. В Могадишо прошла серия массовых протестных акций с осуждением меморандума. Несколько государств, в том числе Соединенные Штаты и Египет, выразили приверженность территориальной целостности Сомали.

До этого сообщалось, что Сомали в 2024 году рассчитывает добыть первую в своей истории нефть на собственной территории.

Неизвестные попытались увести с маршрута израильский авиалайнер над Сомали.