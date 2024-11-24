Трамп может признать независимость Сомалиленда

Одним из решений избранного президента Соединенных Штатов после вступления в должность может стать признание независимости и суверенитета Сомалиленда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американского политического аналитика Томаса Вулфа, сотрудника центра TIFA.

«Он был близок к этому шагу в ходе последнего срока и не осуществил его только потому, что проиграл на президентских выборах. Так что это выглядит очень вероятным», — предположил эксперт.

Вулф объяснил, что для США большой стратегический интерес представляет порт в Бербере на Красном море, где, возможно, в будущем власти Штатов решат разместить свою военно-морскую базу.

Кроме того, по мнению аналитика, Вашингтон разочаровался в федеральном правительстве Могадишо: он поддерживал права Сомали на Сомалиленд, поскольку считал, что это поспособствует стабилизации в стране, однако этого не произошло.

Сомалиленд объявил о независимости в 1991 году, до сих пор не получив международного признания. При этом это квазигосударственное образование имеет свою валюту и вооруженные силы, а также выдает паспорта.

30 октября Сомали выслало из страны высокопоставленного сотрудника посольства Эфиопии Али Мохамеда Адана.

Отношения между Эфиопией и Федеративной Республикой Сомали обострились после того, как Аддис-Абеба и непризнанный Сомалиленд решили заключить меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Власти Сомали заявляли, что будут оспаривать меморандум, который, по их мнению, нарушает суверенитет страны.

Ранее сообщалось, что Египет поддержал Сомали в споре по сделке Эфиопии и Сомалиленда.