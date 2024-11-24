Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп может признать независимость Сомалиленда

Аналитик Вулф заявил, что Трамп может признать суверенитет Сомалиленда

close
Brian Snyder/Reuters

Одним из решений избранного президента Соединенных Штатов после вступления в должность может стать признание независимости и суверенитета Сомалиленда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американского политического аналитика Томаса Вулфа, сотрудника центра TIFA.

«Он был близок к этому шагу в ходе последнего срока и не осуществил его только потому, что проиграл на президентских выборах. Так что это выглядит очень вероятным», — предположил эксперт.

Вулф объяснил, что для США большой стратегический интерес представляет порт в Бербере на Красном море, где, возможно, в будущем власти Штатов решат разместить свою военно-морскую базу.

Кроме того, по мнению аналитика, Вашингтон разочаровался в федеральном правительстве Могадишо: он поддерживал права Сомали на Сомалиленд, поскольку считал, что это поспособствует стабилизации в стране, однако этого не произошло.

Сомалиленд объявил о независимости в 1991 году, до сих пор не получив международного признания. При этом это квазигосударственное образование имеет свою валюту и вооруженные силы, а также выдает паспорта.

30 октября Сомали выслало из страны высокопоставленного сотрудника посольства Эфиопии Али Мохамеда Адана.

Отношения между Эфиопией и Федеративной Республикой Сомали обострились после того, как Аддис-Абеба и непризнанный Сомалиленд решили заключить меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Власти Сомали заявляли, что будут оспаривать меморандум, который, по их мнению, нарушает суверенитет страны.

Ранее сообщалось, что Египет поддержал Сомали в споре по сделке Эфиопии и Сомалиленда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами