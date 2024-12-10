Назван исполняющий обязанности президента Бразилии после госпитализации да Силвы

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин будет временно исполнять обязанности главы государства Лулы да Силвы из-за его госпитализации. Об этом сообщает газета Globo.

По данным издания, вице-президент уже сегодня будет представлять да Силву на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Бразилии.

Лула да Силва поступил в больницу вечером 9 декабря из-за головной боли. В ходе обследования врачи выявили у него внутричерепное кровоизлияние. По версии медиков, оно возникло в результате травмы, полученной в октябре. Президента Бразилии перевели из столичного отделения в Сан-Паулу, где провели операцию.

10 декабря стало известно, что бразильскому лидеру провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому.

В октябре Лула да Силва получил травму головы. После возвращения из Сан-Пауло в свою резиденцию президент пошел в ванну, где сел на скамью. В один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок.

Ранее в Белграде госпитализировали президента Республики Сербской Додика.