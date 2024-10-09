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В России заявили о росте уровня ядерной угрозы

Захарова: уровень ядерной опасности в результате действий Запада серьезно вырос

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Деструктивная политика Запада грозит прямым военным столкновением ядерных держав, серьезно повысился уровень ядерной опасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что российская сторона четко предупреждала об этом как США, так и другие страны-члены Североатлантического альянса.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что странам-членам НАТО необходимо «одуматься и осознать катастрофические последствия их провокационной политики, а не следовать бездумно американскому курсу.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Ранее Лукашенко заявил, что коррекция ядерной доктрины принесет пользу Минску.

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