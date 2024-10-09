В России заявили о росте уровня ядерной угрозы

Деструктивная политика Запада грозит прямым военным столкновением ядерных держав, серьезно повысился уровень ядерной опасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что российская сторона четко предупреждала об этом как США, так и другие страны-члены Североатлантического альянса.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что странам-членам НАТО необходимо «одуматься и осознать катастрофические последствия их провокационной политики, а не следовать бездумно американскому курсу.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Ранее Лукашенко заявил, что коррекция ядерной доктрины принесет пользу Минску.